В Тверской области мужчина незаконно продал соседу охотничье ружье

Мужчина незаконно продал соседу ружье Фото: архив "КП"

В Тверской области осужден житель Фировского района. Мужчина договорился с соседом из деревни Иванов Двор и незаконно продал ему охотничье ружье 16 калибра модели "ТОЗ-63". Сам он владел ружьем, не имея соответствующего разрешения.

Сумма "сделки" составила 10 000 рублей. После чего ружье было изъято сотрудниками полиции.

Подсудимый свою вину признал. Ему назначено наказание в виде исправительных работ нсроком на один год с удержанием 5% из заработка в доход государства условно.

Приговор в законную силу не вступил.