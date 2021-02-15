В Тверскую область приедет «Поезд Победы»

С 23 по 25 февраля в городе воинской славы Ржеве будет работать передвижной музей на шпалах «Поезд Победы». Фото: ПТО

С 23 по 25 февраля в городе воинской славы Ржеве будет работать передвижной музей на шпалах «Поезд Победы». Запланированы ежедневные экскурсии о с 10.00 до 19.15 с перерывом с 13.45 до 14.55. Возрастное ограничение - 12+.

- Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России, - считает губернатор Игорь Руденя.

Организаторы проекта учли все требования Роспотребнадзора. У посетителей будут проверять температуру на входе, выдавать перчатки и маски, в каждом вагоне установлены бесконтактные санитайзеры для обработки рук и рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

«Поезд Победы» - это первая в мире инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозицию разместили в семи вагонах, каждый из которых посвящен истории Великой Отечественной войны. Там представлены и обстановка мирного времени перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, штабной вагон, бронепоезд и т.д.