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Смертельное ДТП в Тверской области: в рейсовом автобусе, столкнувшемся с машиной, не было пассажиров

Авария произошла на трассе М-10 в Конаковском районе
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области в Конаковском районе в столкновении автобуса и легковушки погиб водитель легкового автомобиля. В рейсовом автобусе не было пассажиров. Фото: скрин видео группа в ВК/Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ).

В Тверской области в Конаковском районе в столкновении автобуса и легковушки погиб водитель легкового автомобиля. В рейсовом автобусе не было пассажиров. Фото: скрин видео группа в ВК/Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ).

15 февраля утром на 17 километре дороги «М-10 – Конаково – Иваньково» в столкновении легкового «ТагАЗа» и автобуса Kia погиб автомобилист в легковушке. В областном ГИБДД пояснили, что в рейсовом автобусе не было пассажиров. Только водитель.

Мужчина за рулем «ТагАЗа» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом Kia. От полученных травм водитель отечественной легковой машины скончался.

ДТП