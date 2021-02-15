Руководитель Следственного Комитета по Тверской области проведет онлайн-прием предпринимателей

Руководитель Следственного Комитета по Тверской области Альберт Кизимов проведет онлайн-прием предпринимателей

19 февраля руководитель следственного управления СК России по Тверской области Альберт Кизимов вместе с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведут прием представителей бизнеса.

Виртуальный прием будет осуществляться по Skype с 15:00 до 17:00.

Для предварительной записи необходимо предоставить личные данные (Ф.И.О) и логин в Skype до 18:00 вечера 18 февраля. Данные направлять по тел.: (4822) 65-63-31 или (4822) 66-62-69, а также по электронной почте tver@ombudsmanbiz.ru.