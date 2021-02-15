В Тверской области мужчина незаконно срубил 42 березы и две ели

Черному лесорубу грозит до семи лет лишения свободы Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области будут судить 41-летнего жителя Максатихинского района. В отношении мужчины прокурором утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 года недалеко от деревни Фабрика незаконно спилил 42 березы и две ели. Ущерб лесному фонду составил 457 173 рублей.

В суд предъявлено исковое заявление о взыскании ущерба. Также по уголовному делу фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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