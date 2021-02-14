В кафе Торжка у мужчины украли телефон

Укравшую телефон воровку нашли. Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию Торжка пришел 33-летний грустный новотор. Пришел лично, так как позвонить не мог, у него украли телефон.

Он отдыхал в кафе, когда обнаружил пропажу. Ущерб был оценен в 10000 рублей.

Полицейские внимательно изучили записи камер наблюдения, опросили свидетелей и выяснили, что телефон украла землячка потерпевшего, 32-летняя новоторка.

Уже в отделе барышня созналась. С нее взята подписка о невыезде, но суд может отправить ее за кражу на два года подальше от всех кафе Торжка.