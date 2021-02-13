17-ю «Лыжню России» в Твери замело снегом

В Твери сотни людей, несмотря на метель, вышли на старт «Лыжни России – 2021». Фото: Степан КАМЕНЕВ

В 2021 году из-за эпидемической ситуацией увеличилось количество забегов, чтобы в каждом участвовало меньше народу. Территория «Лыжни» рядом с крупным магазином спортивных товаров разбита на зоны, общая площадь которых – 15 тысяч квадратных метров.

Традиционно бегут на дистанции 1 километр, 2,5 километра и 5 километров. Участвуют мужчины и женщины. Стартовые группы разбиты по возрасту. Проводят и забег чиновников из разных ветвей власти «Без галстуков».

Трассу выравнивали на снегоходах. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На лыжном празднике идет культурно-развлекательная программа.

Массовое спортивное мероприятие идет без инцидентов. Участников не напугала снежная метель, которая идет в Твери и районах области с утра. Температура воздуха колебалась в пределах -15.

В 2021 году стало больше забегов, чтобы в них участвовали небольшие группы человек. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На сегоходах (а это самое то по такой погоде) разравнивали трассу. Без лыж укатанный слой снега проваливался. Нога уходила по щиколотку.

Поддержать спортсменов-любителей прибыли профессионалы, они провели для участников разминку, чтобы разгореться перед стартами. Если стоять на месте, на продуваемом поле действительно можно было замерзнуть.

Настоящих любителей лыж снегопад не испугал. Фото: Степан КАМЕНЕВ

С начала стартов в 12:15 снег не переставал идти. Те, кто финишировал выглядели разгоряченными, но присыпанными сверху.

Спасатели областного МЧС кормили всех желающих гречневой кашей и поили чаем. Работала полевая кухня.

Всех желающих бесплатно кормили гречневой кашей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Виктор Денисов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участница чемпионата мира Ольга Михайлова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, президент регионального Олимпийского совета Богдан Пищальников, мастер спорта по легкой атлетике Ольга Иванова, заслуженный тренер России по лыжным гонкам Ирина Непряева.

«Лыжня России» в нашем регионе впервые прошла в 2005 году.