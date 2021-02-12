Транспорт Верхневолжья: Безбилетники в Твери чаще всего ездят на маршрутах №№9 и 20

Безбилетников в автобусах учитывают и борются с ними, посылая на маршрут контролеров. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери на автобусных маршрутах №20 и №9 замечено самое большое число безбилетников. А самыми проблемными остановками в части неоплаты проезда являются "Речной вокзал" и "площадь Капошвара". Именно там, садясь в автобус, пассажиры чаще всего игнорируют обязанность оплатить проезд.

Об учете безбилетников рассказал оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья". В компании сообщили, что на каждом синем автобусе установлены специальные датчики, регистрирующие пассажиропоток.

- Они установлены на каждой двери и подсчитывают, сколько пассажиров вошли в автобус, сколько из них оплатили проезд наличными или картой и сколько проехали бесплатно, - сообщает транспортный оператор..

В результате программа выдает "тепловую карту безбилетников". Красным цветом на ней отмечены маршруты и остановки, где больше всего "зайцев".

Тепловая карта показывает, где чаще всего ездят и садятся в транспорт безбилетники. Фото: Транспорт Верхневолжья

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