В Твери состоится юбилейный фестиваль "Магия Востока"

В Твери состоится фестиваль "Магия Востока" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

13 февраля в Твери в ДК "Пролетарка" состоится юбилейный 30-й фестиваль восточного танца "Магия Востока".

Гостей ждут яркие и волшебные выступления лучших исполнителей восточного танца в Тверской области.

В рамках фестиваля состоится мастер-класс специального гостя из Москвы - Анны Познанской. Она расскажет о современных техниках для танцоров Востока. Начало в 14:00.

Начало фестиваля в 17:30. Справки по телефонам: 8(920) 694-63-37, (4822) 30-10-30.