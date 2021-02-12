В Тверской области лишили водительских прав двоих наркоманов

В Тверской области двоих наркоманов, стоящих на учете, лишили водительских прав. Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

По результатам проверки Кашинской межрайонной прокуратуры выяснили, что у двоих местных жителей, страдающих наркоманией, есть водительские права. Сотрудники правоохранительных органов направили в суд два исковых заявления о том, что граждан нужно лишить водительских удостоверений. Суд удовлетворил требования прокуроров.

Двое водителей в Кашинском округе стояли на учете нарколога, как указано в материале Кашинской прокуратуры.

Как напоминают в пресс-релизе на сайте Прокуратуры Тверской области, наркозависимые водители создают угрозу на дороге. Их поведение за рулем может привести к серьезным ДТП.