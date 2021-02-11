В Твери сделали прививки от коронавируса ветеранам Великой Отечественной войны. Фото: ПТО

11 февраля в областной клинической больнице вакцинацию прошли председатель Совета ветеранов Заволжского района, узник фашистских концлагерей Николай Тимофеевич Никодимов, председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Борисович Скачков и 95-летний фронтовик Иван Петрович Афанасьев.

- Немного волновался перед прививкой. А приехал сюда - и успокоился. Укол перенес нормально, боли не почувствовал. Спасибо докторам, - сказал после вакцинации Иван Петрович.

Николай Тимофеевич выразил уверенность, что вакцинация - очень важное мероприятие.

- У меня лично решение сделать прививку созрело давно, потому что я работаю с людьми, провожу много встреч. Прививку делаю, чтобы самому не заразиться и уберечь других людей, – сказал ветеран.

Аркадий Борисович по поводу вакцинации уверен в одном:

- Если мы все это сделаем, появится коллективный иммунитет, и мы победим эту болезнь.

Областное правительство сообщает, что всего в регионе на сегодня прививку от COVID-19 сделали почти 30 тысяч человек. Правда, не уточняется все ли они прошли полный цикл вакцинации - сделали два укола.

В Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. Их адреса и телефоны - на сайте областного минздрава.

Также в регионе работают выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

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