Прокуратура помогла с жильем сироте из Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратилась 20-летняя жительница Весьегонского муниципального округа. Девушка сообщила, что ее жилищные права нарушены, потому что, являясь сиротой и закончив профобразование, она осталась без жилья.

Министерство социальной защиты населения Тверской области необоснованно отказало заявительнице и не включило ее в очередь на жилплощадь.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании отказа незаконным. По решению суда девушку обязаны включить в список претендентов на предоставление жилья по договору специализированного найма.

Решение суда не вступило в законную силу.