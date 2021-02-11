Водитель на "Рено" врезался в иномарку и сбил женщину в Тверской области

В ДТП женщина-пешеход получила травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 11 февраля, на улице Льва Толстого в Бежецке Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель на "Рено" не пропустил "Хонду Цивик", столкнулся с ней, а потом сбил стоящую на обочине женщину-пешехода.

В ДТП пострадала только пешеход. Угрозы ее жизни нет. Водители трезвые.

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