Администрация Твери прокомментировала повышение цен на ритуальные услуги "Тверьритуалсервиса"

Цены на ритуальные услуги в Твери выросли и добавились новые тарифы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В администрации Твери прокомментировали ситуацию с повышением цен на услуги городского МУПа «Тверьритуалсервис». Напомним, для предприятия, оказывающего населению ритуальные услуги (вывоз тел усопших, копка могил и прочее) согласовали новую тарификацию. Цены выросли и добавились новые тарифы, например, на перевозку тел людей, скончавшихся от коронавируса.

Как сообщили в администрации Твери, анализ ценообразования на рынке ритуальных услуг в областной столице не проводился с 2019 года. В связи с этим появилась необходимость привести тарифы «Тверьритуалсервиса» в соответствие с рыночными ценами.

- Уровень предельных тарифов определен на основании коммерческих предложений субъектов предпринимательской деятельности, действующих на рынке ритуальных услуг города Твери, с учетом наименьшей цены из всех полученных предложений, - пояснил начальник департамента экономического развития администрации города Твери Петр Петров. - Также на сегодняшний день МУП «Тверьритуалсервис» является единственным предприятием на территории города, которое выполняет социальную функцию и оказывает услуги по социальному погребению.

"КП"-Тверь" уже опубликовала подробный справочник с новыми ценами на услуги перевозки тел и погребения в Твери. Мы также рассчитали, в какую сумму обойдутся теперь самые дешевые похороны. Еще раз подчеркнем, в справочнике и подсчете - новые тарифы МУПа «Тверьритуалсервис». Цены частных ритуальных контор, работающих в городе, могут быть иными.

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