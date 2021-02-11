Администрация Твери отреагировала на требование ОНФ закрыть доступ в заброшенные здания в поселке Химинститута

Администрация Твери дала ответ активистам ОНФ о заброшенных зданиях в поселке Химинститута. Фото: пресс-служба ОНФ по Тверской области.

С начала 2000-х указанные здания в поселке Химинститута в Твери фактически пустуют, ветшают и привлекают асоциальных личностей. Активисты областного Общероссийского народного фронта попросили Администрацию Твери закрыть в них доступ. В горадминистрации уточнили, что здание школы с 2016 года в частной собственности, а бывшие детсад – с 2006-го.

Собственнику здания, где раньше была школа №95, в 2018 году вынесли в Московском отделе полиции УМВД России представление о том, что доступ на объект нужно ограничить. Владелец поставил по периметру металлический забор.

А бывший сад №95 в 2006 году был передан в частные руки, а сменил собственника летом 2020 года. Прокуратура Московского района города Твери обязала предыдущего собственника привести здание в должное состояние. Доступ к заброшенному зданию не ограничен. Администрация Московского района еженедельно проводит мониторинг ситуации. За нарушение правил собственнику выписали протокол об административном правонарушении.