Поклониться частице Покрова Богородицы можно в храме 12-ти апостолов Твери

Ковчег со святынями. Фото: Тверская епархия.

Верующие Твери могут поклониться сразу трем святыням в епархиальной церкви 12-ти апостолов при Архиерейском доме (Советская, 10). Там сейчас находятся частица Покрова Богородицы, а также частицы мощей праведных Иоакима и Анны (родителей Богородицы).

Ковчег с этими святынями был передан в дар осенью 2020 года митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию инициаторами создания часовни реликвий в Санкт-Петербурге.

- Подлинность каждой из этих святынь подтверждена отдельным древним документом, - сообщает Тверская епархия. - Все желающие по четвергам могут помолиться, поставить свечи и почтить святыни.