В Твери умер врач психиатр Валерий Бабанов

Прощание с Валерием Бабановым состоится 11 февраля Фото: областной минздрав

В Твери ушел из жизни специалист в области психического здоровья, врач психиатр высшей квалификационной категории Валерий Георгиевич Бабанов.

Валерий Георгиевич всю жизнь отдал психиатрической службе Тверской области. С 1990 года работал главным врачом психиатрической больницы № 1 им. Литвинова.

С 2000 года по август 2012 года был заместителем главного врача Областного клинического психоневрологического диспансера по медицинской части в вопросах социальной и трудовой реабилитации.

- Неравнодушный, добрый человек, преданный своей профессии за время работы, показал себя как вдумчивый, глубокий, грамотный специалист. Его любили и уважали коллеги и пациенты, - написано в некрологе.

Прощание с Валерием Бабановым состоится на кладбище в селе Бурашево Калининского района11 февраля в 12:00.