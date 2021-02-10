Житель Тверской области обналичил в магазине найденную банковскую карту

Злоумышленник потратил с чужой карты 40 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 39-летняя жительница Спирово и рассказала, что потеряла кошелек с банковской картой. Позже женщине начали приходить сообщения о списании средств. Расплачиваясь в магазине, злоумышленник потратил 40 000 рублей.

В ходе розыска был задержан 39-летний неработающий местный житель. Подозреваемый нашел кошелек на улице, но потерянное не вернул, а использовал в своих интересах.

По статье "Кража" в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.