Тверским хлебопекам выделено свыше 37 млн рублей на компенсации затрат

Меры поддержки хлебопеков направлены на то, чтобы не росли цены на хлеб. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В 2021 году хлебопекарным предприятиям нашего региона за счет госсубсидий компенсируют часть затрат на реализацию продукции. Об этом сообщило областное правительство.

Вопрос поддержки хлебопеков рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

В декабре 2020 года по поручению Президента России были утверждены меры господдержки отечественных хлебопекарных предприятий.

Тверской области на поддержку хлебопекарных предприятий федерального бюджета предусмотрено более 31,2 млн рублей. Из областной казны выделят еще 6 млн рублей.

Предполагается, что получателями поддержки могут стать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Бельского, Краснохолмского, Лесного, Максатихинского, Лихославльского, Сандовского, Сонковского, Торопецкого и других районов.

Меры поддержки хлебопеков направлены на то, чтобы не росли цены на хлеб.

Как сообщает областное правительство, в нашем регионе и так уже с 2019 года оказывается господдержка хлебопекарным предприятиям: предоставляются субсидии по частичной компенсации затрат на сырьё.

В 2019-м поддержку получили 12 компаний на общую сумму 64,4 млн рублей, в 2020-м – 19 предприятий на сумму 70,2 млн.