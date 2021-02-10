1167 человек госпитализированы за неделю в Твери

За неделю госпитализировано 147 детей Фото: областной минздрав

С 1 по 7 февраля зарегистрировано 3083 вызова бригад Тверской станции скорой медицинской помощи по Твери и Калининскому району. Госпитализированы 1167 человек, из которых 147 - дети.

Чаще всего в больницах оказываются пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 79 - с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом миокарда, и 74 - с острым нарушением мозгового кровообращения.

15 пациентов, из них один ребенок, доставлены в медучреждения после ДТП.

По Твери и Калининскому району ежедневно на выездах работали 32 бригады. Среднее время доезда на экстренные вызовы составило 13,2 минуты, на неотложные – за 16,4 минуты.

377 человек получили консультации специалистов по телефону "103".