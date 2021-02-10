В Тверской области выпадет 40 сантиметров снега

Синоптики обещают метель и мороз в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В ближайшие дни с 12 по 14 февраля в областях ЦФО, в том числе и в Тверской области, синоптики прогнозируют сильный снегопад.

12 февраля ожидается мокрый снег с дождём, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд.

Ветер усилится до 15-20 м/с с метелью, на дорогах гололедица, снежные заносы. За два дня, по предварительным прогнозам, прирост высоты снежного покрова составит 25-40 см.

Ночи буут морозными до -20 градусов, днем -15... -10 градусов.

Будьте внимательны и осторожны!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.