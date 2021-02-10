В двух школах Тверской области детям не хватало учебников по основным предметам

Школьникам не хватало учебников по основным предметам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Торжокской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в двух школах Торжка - №3 и №5 школьники не обеспечены учебниками, учебно-методическими пособиями и рабочими тетрадями.

- Количество учебников, находящихся в библиотечном фонде, не соответствовало количеству, требуемому для проведения качественного и полноценного процесса обучения, - уточнили в прокуратуре.

Межрайонным прокурором в суд направлены заявления об обязании укомплектовать школьные библиотеки учебниками и учебными пособиями по всем обязательным предметам основной обязательной программы в соответствии с федеральным перечнем.