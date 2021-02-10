Четыре машины столкнулись на улице 15 лет Октября в Твери

В ДТП пострадал водитель "Форда" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 10 февраля, на перекрестке улиц 15 лет Октября и Тамары Ильиной в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель "Киа" при выезде со второстепенной дороги не пропустил водителя на "Форде", который ехал по главной дороге.

В результате столкновения "Форд" столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. В ДТП пострадал водитель "Форда".

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