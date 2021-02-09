Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Рыбная и печатная компании получат поддержку по программе «Оборотный капитал» в Тверской области

Выделение средств согласовали на заседании региональной бюджетной комиссии
Степан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий
В Тверской области еще двум компаниям выделили льготные займы в период распространения коронавируса.

В Тверской области еще двум компаниям выделили льготные займы в период распространения коронавируса.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Льготные займы по программе «Оборотный капитал» предоставляют как поддержку бизнеса в условиях распространения коронавируса. Заявки на льготы, которые выделяет Фонд развития промышленности, подали две компании – производящая и продающая рыбу и морепродукты и полиграфическая. Одной положено 20 миллионов рублей, другой – 15 миллионов.

Фирме «Акватория+» займ на 20 миллионов рублей выделили на 18 месяцев под 1,5%. На предприятии работает более 170 человек.

«Принт-Дизайн» получила на тот же срок 15 миллионов под 1,5%. Компания специализируется на производстве упаковки для пищевой промышленности.

Деньги пойдут на сырье, материалы и комплектующие.

Программа «Оборотный капитал» призвана помочь предприятиям преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие. Основные условия господдержки – сохранение средней численности сотрудников на период использования займов.

За 2020 по областной программе Фонда развития промышленности поддержал 18 компаний. Меры поддержки разработали по указанию губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Игорь РУДЕНЯ