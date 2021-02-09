Рыбная и печатная компании получат поддержку по программе «Оборотный капитал» в Тверской области

В Тверской области еще двум компаниям выделили льготные займы в период распространения коронавируса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Льготные займы по программе «Оборотный капитал» предоставляют как поддержку бизнеса в условиях распространения коронавируса. Заявки на льготы, которые выделяет Фонд развития промышленности, подали две компании – производящая и продающая рыбу и морепродукты и полиграфическая. Одной положено 20 миллионов рублей, другой – 15 миллионов.

Фирме «Акватория+» займ на 20 миллионов рублей выделили на 18 месяцев под 1,5%. На предприятии работает более 170 человек.

«Принт-Дизайн» получила на тот же срок 15 миллионов под 1,5%. Компания специализируется на производстве упаковки для пищевой промышленности.

Деньги пойдут на сырье, материалы и комплектующие.

Программа «Оборотный капитал» призвана помочь предприятиям преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие. Основные условия господдержки – сохранение средней численности сотрудников на период использования займов.

За 2020 по областной программе Фонда развития промышленности поддержал 18 компаний. Меры поддержки разработали по указанию губернатора Тверской области Игоря Рудени.