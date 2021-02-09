Снежный грифон украсил площадку перед ледовым дворцом в Тверской области

Снежный грифон украсил территорию спорткомплекса в Калязине Фото: vk.com/volgakaliazin/Елена Владимировна

Территорию спорткомплекса "Волга" в Калязине украсила скульптура огромного белоснежного грифона. Фотографии гиганта, кропотливо вылепленного из снега, появились в сообществе "Ледовый дворец "ВОЛГА" в соцсети.

- Вот так в руках умельцев бесформенные снежные глыбы превращаются в произведения искусства, придающие холодной поре какого-то волшебства. Автор скульптуры "Грифон" Скворцов О. В., - написано в посте.

Местные жители скульптуру оценили. Грифона уже обсуждают и в тверских сообществах.

- Очень красиво. Были в восторге, когда увидели, - пишут калязинцы и отмечают, что в холодной и снежной зиме есть несомненные плюсы, особенно для творческих людей.

Грифон перед ледовым дворцом Фото: vk.com/volgakaliazin/Елена Владимировна

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