В Тверской области с 2016 года в налоговый оборот введено почти 23 тыс. земельных участков

В регионе еще больше усилят земельный контроль, губернатор поручил. Фото: Александр ЖМУЛИН

Свыше 22,8 тыс. легализованных земельных участков, 150 млн. рублей ежегодных дополнительных налоговых поступлений в бюджеты районов. Таких результатов удалось достичь в регионе в результате земельного контроля с 2016 года.

9 февраля одной из тем заседания областного правительства стало подведение итогов муниципального земельного контроля.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что лидер по числу проверок и введенных в налоговый оборот участков за последние годы - Осташковский городской округ.

- Есть муниципальные образования, которые должны наращивать свою работу в этом направлении, и мы им будем помогать. Земля - это главный ресурс и богатство региона, – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2020 году в рамках земельного контроля было проведено 2607 проверок.

Игорь Руденя поручил областным чиновникам в 2021 году усилить взаимодействие с Росреестром и Федеральной налоговой службой по выявлению и постановке на учёт незарегистрированных земельных участков и объектов недвижимости. Это позволит увеличить объем налоговых поступлений в бюджеты муниципалитетов.