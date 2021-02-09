Актер Тарас Кузьмин исполнил роль полицейского в фильме «Роковая женщина», который снимался в Твери

Тверской актер Тарас Кузьмин сыграл роль полицейского в фильме «Роковая женщина». Фото: из архива Тараса Кузьмина.

В Твери прошли съемки многосерийного кинофильма «Роковая женщина». Актер театра и кино Тарас Кузьмин сегодня выложил фотографию со съемочной площадки в соцсетях. Он в полицейской форме, а рядом два исполнителя роли маргиналов. Остроумная подпись гласит: «В Сахарово несладко».

До этого на фото, сделанном артистом, была табличка: «2 декабря 2007 года выборы главы города Твери». Декорациями послужило разрушенной здание.

– Роль небольшая, но появляюсь в каждой серии, – прокомментировал Тарас Кузьмин. – Очень заинтересовала личность режиссера, который в прошлом был журналистом. Так сказать, видел жизнь со всех сторон.

Режиссер-постановщик, продюсер Сергей Кешишев в прошлом был известным телевизионным журналистом, лауреатом многочисленных наград. Он стоял у истоков тех телепроектов, которые продолжаются и по сей день.

В октябре 1993 года был одним из двух операторов, полностью снявших ход штурма Телецентра «Останкино». Созданный на основе этого репортажа «Фильм без названия» на ОРТ стал отправной точкой к полноценной публицистической работе в качестве автора и режиссера Сергея Константиновича.

В качестве режиссера художественных фильмов на его счету четыре сериала, в роли продюсера он выступил в 16 лентах.

В мини-сериале «Роковая женщина» снялись и другие тверские актеры.

На съемочной площадке соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора, действующие на территории региона.

В последний день съемок процесс шел в колоритном доме в поселке Сахарово в Твери. Актер Тарас Кузьмин поделился небольшой забавной историей.

– Увидев съемочную группу и краны, подошла бабушка и спросила: «Вы что тут, сносите что ли?» Мы говорим: «Нет». А она в ответ: «Смотрите, это памятник архитектуры!» – делится Тарас Кузьмин. – Внутри печное отопление, крыша резная. Наверное, какая-то часть поместья.

На свой гаджет Тарас Николаевич сделал несколько фотографий деревянной постройки.

Такое вот здание в Сахарово. Фото: Тарас Кузьмин.