Мать пыталась задушить подушкой 17-летнего сына в Тверской области

Женщина пыталась задушить сына-подростка подушкой Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В покушении на убийство 17-летнего сына обвиняется 42-летняя жительница Старицы Тверской области.

По версии следствия, 12 декабря 2020 года женщина попыталась задушить сына-подростка подушкой. Довести начатое до конца ей помешала бабушка несовершеннолетнего.

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователь и полицейские осмотрели квартиру, изъяли следы и улики.

- Назначены судебно-медицинские экспертизы, молекулярно-генетическая судебная экспертиза, допрошен потерпевший, свидетели и подозреваемая, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.

Что послужило мотивом преступления, установят следователи в ходе расследования.

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