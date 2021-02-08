За нападение на инспектора по делам несовершеннолетних жительница Тверской области получила срок

В Тверской области женщина за нападение на инспектора по делам несовершеннолетних получила 1,5 года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело Лихославльский районный суд рассмотрел 29 января. 8 февраля на сайте юридической инстанции обнародовали информацию. За применение насилия, неопасного для жизни стража порядка, на жительницу Лихославльского района завели уголовное дело.

Выяснили, что 9 августа инспектор по делам несовершеннолетних зашел в семью этой женщины, чтобы убедиться, что все в порядке. В том числе, то, что мать исполняет свои родительские обязанности.

Во время визита полицейского гражданка начала бранить инспектора, а затем нанесла ей несколько ударов кулаками.

За правонарушение гражданка получила 1,5 года условного срока. Она должна отмечаться в полиции, не менять постоянного места жительства без уведомления, а также вести себя социально приемлемым образом.