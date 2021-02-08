В Тверской области для молодых ученых могут ввести льготную ипотеку

Власти тверского региона задумались о поддержке молодых ученых. Фото: ПТО

8 февраля, в День российской науки, губернатор Игорь Руденя ожидаемо пообщался с руководителями ведущих вузов региона. Встреча прошла в ТГМУ, после того как глава региона прошелся по лабораториям медуниверситета.

Как сообщили в областном правительстве, на встрече речь шла о различных вариантах поддержки тверских ученых.

На встрече губернатора и ректоров высказывались различные предложения по стимулированию ученых региона. Фото: ПТО

Глава региона отметил, что региону нужен проект целевого набора студентов для важнейших отраслей. Также Игорь Руденя настаивал на том, что научные разработки и исследования необходимо использовать на практике - при реализации значимых для Тверской области проектов. Руководители вузов не спорили, они были согласны с губернатором.

Отдельно Игорь Руденя сказал о возможности введения специальной ипотечной программы для молодых ученых. Губернатор поручил областному правительству проработать этот вопрос.

Ректоры в свою очередь внесли свои предложения. Среди них - разработка перечня приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в регионе, областное финансирование стажировок молодых ученых.

Напомним, что в Тверской области помимо четырех вузов научными исследованиями занимаются 14 научно-исследовательских и четыре конструкторских организаций. В Верхневолжье работают более тысячи докторов и кандидатов наук.