В городе Вышний Волочек Тверской области полиция изъяла немаркированную табачную продукцию на сумму более 200 тысяч рублей

В Вышнем Волочке Тверской области у предпринимательницы изъяли более 2,5 тысяч пачек сигарет без акцизов. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Сотрудники полиции, в том числе, из отдела экономической безопасности во время оперативных мероприятий обнаружили у одной из предпринимательниц районного центра табачные изделия без акцизных марок. Предварительно установили, что незаконный бизнес вела 42-летняя жительница Вышнего Волочка, организатор ИП. Сигареты она продавала в розницу в одном из торговых павильонов города.

Всего оперативники изъяли более 2,5 тысяч пачек табачных изделий на сумму более 200 тысяч рублей. Такая продукция, по закону, должна быть с акцизами.

Во время следствия бизнес-леди признала свою вину. По уголовной статье ей грозит до трех лет тюрьмы.