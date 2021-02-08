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В городе Вышний Волочек Тверской области полиция изъяла немаркированную табачную продукцию на сумму более 200 тысяч рублей

Всего во время обысков на торговой точке нашли более 2,5 тысяч пачек сигарет
Степан КАМЕНЕВ
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В Вышнем Волочке Тверской области у предпринимательницы изъяли более 2,5 тысяч пачек сигарет без акцизов. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

В Вышнем Волочке Тверской области у предпринимательницы изъяли более 2,5 тысяч пачек сигарет без акцизов. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Сотрудники полиции, в том числе, из отдела экономической безопасности во время оперативных мероприятий обнаружили у одной из предпринимательниц районного центра табачные изделия без акцизных марок. Предварительно установили, что незаконный бизнес вела 42-летняя жительница Вышнего Волочка, организатор ИП. Сигареты она продавала в розницу в одном из торговых павильонов города.

Всего оперативники изъяли более 2,5 тысяч пачек табачных изделий на сумму более 200 тысяч рублей. Такая продукция, по закону, должна быть с акцизами.

Во время следствия бизнес-леди признала свою вину. По уголовной статье ей грозит до трех лет тюрьмы.

Криминал