Олег Дубов не успел сделать полный цикл прививок и заболел коронавирусом

Глава Оленинского округа Тверской области Олег Дубов не успел сделать вторую прививку от коронавируса и заразился ковидом. Фото: архив КП.

Руководитель муниципалитета прокомментировал, что решил записать обращение, чтобы развеять слухи о безвластии в округе. Олег Дубов рассказал о своем самочувствии. Он прокомментировал, что основные вопросы решает дистанционно.

22 февраля, спустя срок, который положен по карантинным нормам, он вновь выйдет на работу. Болезнь, по словам Олега Игоревича, протекала максимально легко.

– В течение четырех дней я действительно болел коронавирусом. Действительно, я заразился после вакцинации. Конечно, не от нее, потому что мы понимаем, что защита от вакцины наступает через 21 день. А я заразился на шестой, – поведал в ролике Олег Дубов. – Убедился я в одном, что вакцинироваться необходимо.

По словам главы округа, он дома и абсолютно здоров. И уже занимается своими прямыми обязанностями. Олег Дубов уверен, что все население планеты разделится на две группы – тех, кто переболел и тех, кто сделал прививку.