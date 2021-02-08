В Тверском театре драмы 16 февраля возобновятся спектакли на малой сцене

В Тверском театре драмы возобновятся спектакли на малой сцене. Фото: сайт Тверского театра драмы.

На камерную сцену Тверского драматического, как и на большую, билеты продаются на 50% мест в зале. На сайте храма Мельпомены уточняется, что показы будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора. Получить справки возможно по телефонам: (4822) 32-09-09 и 32-22-92.

Напомним, в связи с непростой эпидемической ситуацией малая сцена Тверского театра драмы не работала с начала 275 сезона. Теперь у тверичан есть возможность посетить спектакли, которые предназначены для этой сценической площадки.

Главное, не забывать про защитные маски. И при недомогании не стоит жертвовать здоровьем ради культпохода и подвергать опасности других.