В Тверской области 61-летний мужчина при ребенке застрелил из винтовки бездомную собаку

В Тверской области будут судить мужчину, который при ребенке застрелил собаку их пневматики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжокский межрайонный суд будет рассматривать дело в отношении жителя Торжка 1960 года рождения, который расправился с бездомным животным в присутствии маленькой девочки. Инцидент произошел летом 2020 года. Единственный выстрел из пневматики стал для беспризорной собаки смертельным.

Из материалов суда следует, что 25 июня с 15:00 до 17:00 житель одной из квартир в многоэтажке Торжка выставил из окна дуло винтовки МР-512 калибра 4,5 миллиметра и выстрелил в бездомную собаку. Рана оказалась такой серьезной, что животное скончалось на месте.

Все это время неподалеку находилась маленькая девочка. Действия гражданина нанесли ей моральный вред.

12 февраля по этому делу назначено судебное заседание.