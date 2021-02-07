Госпитализированная после тройного ДТП в Тверской области женщина не выжила

Пикап, которым управляла погибшая женщина. Фото: УГИБДД по Тверской области

27 января в 9 утра на 60 километре автодороги Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино 30-летний мужчина за рулем «Газели» вылетел на встречную полосу. В итоге задел одну машину и затем конкретно врезался в пикап Toyota Hilux, которым управляла 35-летняя женщина. Она была госпитализирована в очень тяжелом состоянии.

К несчастью, врачам не удалось спасти ее. Женщина скончалась.

Как сообщили в Госавтоинспекции, она была не пристегнута.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор в машине погибшей женщины. .

В причинах того, как водитель "Газели" вылетел на встречную полосу, разбирается ГИБДД. Отметим, что он был трезв.