Это не убийство: следователи выясняют обстоятельства гибели 31-летнего мужчины в подъезде Твери

Труп найден во Дворе Пролетарки в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Труп 31-летнего мужчины был обнаружен 6 февраля в одном из подъездов Двора Пролетарки в Твери. Что послужило причиной гибели, выясняют следователи СУ СК РФ по Тверской области.

В распространённом ведомством официальном сообщении говорится, что на теле были обнаружены ссадины, однако о том, что произошло убийство - речь пока не идёт.

Личность погибшего уже установлена, опрошены люди, знавшие покойного и знакомая покойного.

- Признаки криминальной смерти отсутствуют. Проведен осмотр квартиры, в которой последний проживал. С целью выяснения причины смерти тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы, - пояснили в СУ СК РФ по региону.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.