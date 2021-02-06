Авиамедведь Мансур из Тверской области научился лепить снеговика

Авиамедведь Мансур лепит снеговика с «папой» летчиком Андреем Ивановым. Фото: ФБ/Медведь Мансур

Выращенный на маленьком аэродроме в Тверской области 5-летний медведь Мансур давно уже звезда соцсетей. Его фото и видео набирают тысячи лайков, о всех его успехах с удовольствием рассказывают даже федеральные сми. В эту зиму авиамедведь в спячку не лёг, и щедро делится своими зимними фото с подписчиками. В новой фотосессии мишка вместе со своим «папой» летчиком Андреем Ивановым учится лепить снеговика.

- Что, сынок, кого лепить будем: бабу нежную и снежную или мужика-снеговика? -подпись-обращение летчика к мишке.

Конечно же, пользователи интернета с удовольствием ставят «лайки» и оставляют положительные комментарии под такими милыми фото.

Напомним, спасённый тверскими летчиками и выращенный ими же на небольшом аэродроме «Орловка» медведь Мансур ныне живет при аэродроме в Калужской области. Здесь для него создали комфортные условия для проживания - вольер, бассейн, берлога.

Частенько в гости к медведю приезжает его «папа» - тверской лётчик Андрей Иванов. Именно он в 2016 году спас осиротевшего медвежонка от верной смерти.

Они прекрасно ладят, играют. За такую трогательную заботу о медведе лётчик был награждён «Лохматым Оскаром» - призом международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь".

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Процесс лепки снеговика. Фото:ФБ/Медведь Мансур