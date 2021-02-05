Фиктивный брак жительницы Твери и гражданина Узбекистана был расторгнут в суде

В суд сбыл направлен иск о расторжении фиктивного брака. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Проверку исполнения миграционного и семейного законодательства провела прокуратура Центрального района Твери. Проверяющие обнаружили, что между жительницей областной столицы и гражданином Узбекистана был заключен подозрительный брак.

Углубившись в суть дела, проверяющие обнаружили: свадьбу в Твери "молодожены" не праздновали, вместе не жили и общего хозяйства не вели. У них не было общих детей и даже их родители не были между собой знакомы. Конечно, прокуроры пришли к выводу: брак фиктивный.

В суд со стороны прокуратуры был направлен иск о расторжении фиктивного брака, который суд удовлетворил.