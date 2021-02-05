Моноспектакли по маленьким трагедиям Пушкина покажет в Твери Леша Зинатулин

Леша Зинатулин покажет в Твери два моноспектакля - "Моцарт и Сальери" и "Скупой рыцарь". Фото: Ирина ТАРАСОВА

В день памяти Пушкина, 10 февраля, руководитель студии "Знаки сезонников" Леша Зинатулин покажет в Твери два моноспектакля - "Моцарт и Сальери" и "Скупой рыцарь".

Моноспектакли не станут прямым почтением "Маленьких трагедий". Они задуманы как философские эссе - размышления на основные темы каждой маленькой трагедии. В "Моцарте и Сальери" главными героями станут вдохновение и творчество. "Скупой рыцарь" даст шанс задуматься о силе денег, власти, свободе.

Театральный вечер начнется в 18:00 в библиотеке имени Горького.

13 февраля продолжением пушкинских встреч, организованных студией "Знаки сезонников", станет литературно-музыкальный вечер в гостинице Пожарских в Торжке. Повесть Пушкина Алексей Зинатулин исполнит под музыкальное сопровождение цифрового баяна лауреата международных конкурсов Натальи Петровой.