В Тверской области сбившего двух подростков пьяного водителя осудили на пять лет колонии

В Тверской области нетрезвому водителю, сбившему двух подростков, дали пять лет тюрьмы. Фото: Яна ЛИСИНА

4 февраля Максатихинский межрайонный суд озвучил приговор гражданину, который пьяным сел за руль и сбил двух подростков на мотоцикле. Водителю назначили пять лет в колонии общего режима и 34 месяца без водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.

Установили, что 20 июня 2020 года житель Тверской области сел за руль в состоянии опьянения. Во время движения он выехал на встречку и сбил стоящий на обочине мотоцикл с водителем и двумя несовершеннолетними пассажирами – восьми и 12 лет.

С места аварии виновник скрылся. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.