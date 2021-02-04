В Тверской области проведут Пушкинский фестиваль

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке приглашает жителей и гостей региона на Пушкинский монофестиваль. Фото: ВИЭМ

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке приглашает жителей и гостей региона на Пушкинский монофестиваль. Он посвящен Дню памяти поэта и пройдет с 10 по 14 февраля. Главная тема фестиваля – «Метель», по мотивам одноименной повести А.С. Пушкина.

Пушкинский фестиваль включен в региональный Календарь туристских событий 2021 года, который утвердил губернатор Игорь Руденя.

Программа фестиваля разнообразна.

10 февраля ВИЭМ приглашает на музейную встречу к 220-летию со дня рождения писателя-фольклориста, автора «Толкового словаря живого великорусского языка» и «Пословиц русского народа» В.И. Даля. В трагические февральские дни 1837 года Даль, врач по образованию, безотлучно находился у постели смертельно раненного на дуэли поэта.

На 13 февраля запланирована лекция кандидата исторических наук Ольги Лисициной «Любовь и флирт в пушкинскую эпоху. Все, что Вы стеснялись спросить».

В этот же день состоится музыкально-литературный моноспектакль «Метель» в исполнении Алексея Зинатулина. Ему на цифровом баяне подыграет Наталья Петрова.

Пушкинский фестиваль продолжит 14 февраля концерт классической музыки «Одной любви музыка уступает». В программе – пьесы из цикла «Времена года» П. И. Чайковского со стихотворными эпиграфами А.С. Пушкина, романсы С.В. Рахманинова на стихи поэта, а также - произведения европейских композиторов, в том числе Роберта Шумана. Последний как-то, кстати, бывал в Торжке.