Тверскому храму подарили снегоуборочную машину, чтобы расчищать дорогу для прихожан. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери снегоуборочную машину пожертвовали церкви, где находится Епархиальный отдел по тюремному служению. Ее настоятель – протоиерей Михаил Беляев. Как сообщают на сайте Тверской епархии, из-за обилия снега этой зимой в церковь Лазаря Четверодневного было тяжело попасть прихожанам.

Также этому храму был подарен напольный подсвечник, который установили перед образом святителя Николая чудотворца. Напомним, протоиерей Михаил Беляев возглавляет Епархиальный отдел по тюремному служению.

Теперь священники смогут справляться с обилием снега. Фото: сайт Тверской епархии.

В настоящее время в исправительных учреждениях в Тверской области действуют 10 церквей и храмов, одна часовня и две молитвенные комнаты. Везде созданы православные религиозные общины. В ИК-1 строят каменный храм. Кроме того, священнослужители проводят просветительскую работу и с осужденными без изоляции от общества, стоящими на учете.