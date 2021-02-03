В рамках нацпроекта отремонтируют 342 километра дорог в Тверской области

В Тверской области в 2021 году собираются по нацпроекту отремонтировать 342 километра дорог. Фото: ПТО.

В перечень дорог, которые отремонтируют по отраслевому национальном проекту в 2021 году, вошли дороги от Твери до Бежецка и Весьегонска, от Осташкова до Ржева и Торжка, от М-9 до Пено и другие направления. Ремонт части из них начался еще в предыдущие годы.

В районах продолжится ремонт дороги от М-9 до Столипино в Зубцовском районе. Также на совещании рассмотрели такие направления, как от Вышнего Волочка до Лесного, Бежецка, Сонково и другие объекты.

Особое внимание обратят на те дороги, что создают инфраструктуру для инвестиционных проектов.

Также губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что приоритет отдадут дорогам, по которым проходят туристические и школьные маршруты.