Известный гитарист попал в тверскую больницу с осложнениями после коронавируса

Известный тверской гитарист Владимир Васильев попал в больницу с осложнениями после коронавируса. Фото: ФБ/Владимир Васильев.

Как написал ночью 3 февраля у себя на странице в соцсетях продюсер тверской студии звукозаписи «SALAM» Игорь Лалетин, гитарист Владимир Васильев попал в городскую больницу №7 c сильными болями в сердце. Предполагают, что это последствия перенесенного ковида. Неравнодушных людей просят помочь словом или делом.

В комментариях под постом сам Владимир Васильев подтвердил, что находится на лечении. Он поблагодарил всех за пожелания здоровья и переживания.

– Мне вчера вечером дали горсть таблеток, укол в вену сделали, разжижают кровь. Собирают анализы. С утра сделали укол в живот. Так как я вчера в больницу попал во второй половине дня, общался только с дежурным врачом. Сегодня должен меня осмотреть лечащий врач, – написал рано утром 3 февраля Владимир Васильев.

Владимир Васильев постоянно участвует в записи музыки на студии «SALAM», куда приезжают писать песни именитые российские звезды. Такие, например, как Леонид Агутин. Как выразился Игорь Лалетин, «гитара Владимира звучит в 80% эфирной музыки в стране». Также Владимир Васильев – участник тверской музыкальной группы «Лучи».