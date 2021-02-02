Двое мужчин украли электроскутер из подъезда жилого дома в Тверской области

Молодые люди похитили скутер на глазах у соседки Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 31-летняя жительница Конакова, женщина сообщила о краже электроскутера из подъезда жилого дома. Ущерб составил 70 000 рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что грабителей видела соседка и узнала их. Появление женщины злоумышленников не смутило.

Подозреваемыми оказались местные жители 21 и 24 лет. Нетрезвые молодые люди зашли погреться в подъезд, увидели электроскутер и решили его присвоить.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Молодые люди задержаны. Ведется следствие.