Муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2021" стартовал в Твери

Участники очного тура. Фото: администрация Твери
Заочный этап ежегодного педагогического состязания завершен: в Твери определены участники очного муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2021". Бороться за звание самого профессионального, остроумного и умелого педагога в этом году будут:
- Светлана Викторовна Титова, учитель начальных классов средней школы №33;
- Анастасия Вячеславовна Белоросова, учитель математики средней школы №52;
- Ольга Владимировна Барышева, учитель физкультуры Тверской гимназии №8;
- Роман Владимирович Николаев, учитель математики Центра образования имени Александра Атрощанка;
- Анна Валентиновна Хилкова, учитель математики средней школы №34;
- Екатерина Андреевна Христенко, учитель биологии средней школы №46;
- Татьяна Витальевна Фомина, учитель истории и обществознания средней школы №21;
- Анастасия Павловна Корчагина, учитель английского языка средней школы №53;
- Лилия Юрьевна Серговская, учитель английского языка средней школы №17.
А "КП"-Тверь" традиционно организует голосование за лучшего педагога по версии наших читателей! Информация о том, как вы можете проголосовать за любимого учителя, появится уже совсем скоро.