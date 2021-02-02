Муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2021" стартовал в Твери

Участники очного тура. Фото: администрация Твери

Заочный этап ежегодного педагогического состязания завершен: в Твери определены участники очного муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2021". Бороться за звание самого профессионального, остроумного и умелого педагога в этом году будут:

- Светлана Викторовна Титова, учитель начальных классов средней школы №33;

- Анастасия Вячеславовна Белоросова, учитель математики средней школы №52;

- Ольга Владимировна Барышева, учитель физкультуры Тверской гимназии №8;

- Роман Владимирович Николаев, учитель математики Центра образования имени Александра Атрощанка;

- Анна Валентиновна Хилкова, учитель математики средней школы №34;

- Екатерина Андреевна Христенко, учитель биологии средней школы №46;

- Татьяна Витальевна Фомина, учитель истории и обществознания средней школы №21;

- Анастасия Павловна Корчагина, учитель английского языка средней школы №53;

- Лилия Юрьевна Серговская, учитель английского языка средней школы №17.

А "КП"-Тверь" традиционно организует голосование за лучшего педагога по версии наших читателей! Информация о том, как вы можете проголосовать за любимого учителя, появится уже совсем скоро.