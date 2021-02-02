В Тверской области водитель пытался дать взятку госавтоинспектору

Мужчину будут судить за попытку дать взятку инспектору Фото: Валерий РОМАНОВ

Перед судом предстанет гражданин Республики Узбекистан. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки испектору.

28 декабря 2020 года на одной из улиц Бежецка водителя на автомобиле "Дэу" остановили госавтоинспекторы ДПС ГИБДД МО МВД России "Бежецкий". При проверке документов выяснилось, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске в связи с прекращением регистрации.

Чтобы избежать ответственности, водитель иномарки предложил сотруднику ДПС в качестве взятки 1500 рублей, вложив их в документы административного производства.

Инспектор вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. В отношении водителя составлено три протокола об административных правонарушениях.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.