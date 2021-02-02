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В Тверской области на подростка завели уголовное дело за кражу денег

Несовершеннолетний обналичил карту знакомого
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подросток обналичил банковскую карту знакомого

Подросток обналичил банковскую карту знакомого

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Кашина. Подростка подозревают в краже банковской карты знакомого.

По версии следствия, 19 января подозреваемый похитил из куртки знакомого банковскую карту и обналичил ее в ближайшем банкомате, сняв со счета 7700 рублей.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.

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Криминал