В Тверской области на подростка завели уголовное дело за кражу денег

Подросток обналичил банковскую карту знакомого Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Кашина. Подростка подозревают в краже банковской карты знакомого.

По версии следствия, 19 января подозреваемый похитил из куртки знакомого банковскую карту и обналичил ее в ближайшем банкомате, сняв со счета 7700 рублей.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.

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