В Тверской области привлечен к ответственности 51 пьяный водитель

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: Василий ХОДАРЕВ

В минувшие выходные, с 29 по 31 января, на территории Тверской области региональные госавтоинспекторы в ходе профилактического мероприятия "Контроль трезвости" привлекли к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения 51 водителя. На нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция региона призывает жителей и гостей Верхневолжья исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о нарушителях по телефону полиции 02; 102 или 112.

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