В День воинской славы России на улицах Твери ограничат движение транспорта

В Твери отметят 78-ю годовщину Сталинградской битвы Фото: ПТО

2 февраля в Твери отметят 78-ю годовщину Сталинрадской битвы. В 11:00 у Обелиска Победы состоится возложение цветов.

В муниципальных учреждениях культуры, досуговых центрах пройдут уроки памяти, викторины, познавательные презентации, литературно-музыкальные композиции.

Мероприятия будут транслироваться онлайн на официальных сайтах и страницах учреждений в соцсетях.

С 10:30 до 12:00 по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова), по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля), по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской), по улице Ефимова (на участке от улицы Софьи Перовской до Краснофлотской набережной).

Водителям следует искать пути объезда.